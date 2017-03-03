Госдеп США приравнял Крым к Чечне

Государственный департамент США предупредил своих граждан об опасности путешествия в Крым. Обновленный список рекомендаций для путешествующих по России американцев опубликован на официальном сайте Госдепа.

Крым внесли в список неблагополучных районов России и приравняли к северокавказским регионам РФ. В опубликованной инструкции отмечается, что путешествовать по полуострову американцам не позволяет его статус.

Ранее Госдеп советовал согражданам просто на время отложить поездку в Крым.

В разделе опасных регионов России также находятся Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Ставрополь, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Отмечается, что местные группировки часто похищают иностранцев с целью получения выкупа.