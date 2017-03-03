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Трамп назвал охотой на ведьм нападки Демпартии США на министра юстиции Сешнса
Нападки Демократической партии США на министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса являются охотой на ведьм. Таким образом охарактеризовал в четверг нынешнюю ситуацию вокруг республиканца Сешнса его однопартиец президент США Дональд Трамп.
"Это самая настоящая охота на ведьм!" - говорится в письменном заявлении Трампа, которое цитирует информационное агентство Reuters.
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