СМИ: Пенс использовал частную электронную почту для деловых контактов

Вице-президент США Майк Пенс в бытность губернатором Индианы использовал частную электронную почту для деловых контактов, почта была взломана в июне 2016 года, сообщила газета Indianapolis Star.

По ее данным, неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту Пенса, с которого тот обсуждал в том числе вопросы безопасности, включая меры по предотвращению терактов.

Офис вице-президента в ответ на запрос газеты заявил, что Пенс не нарушал законы штата.