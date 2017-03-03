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СМИ: Пенс использовал частную электронную почту для деловых контактов
Вице-президент США Майк Пенс в бытность губернатором Индианы использовал частную электронную почту для деловых контактов, почта была взломана в июне 2016 года, сообщила газета Indianapolis Star.
По ее данным, неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту Пенса, с которого тот обсуждал в том числе вопросы безопасности, включая меры по предотвращению терактов.
Офис вице-президента в ответ на запрос газеты заявил, что Пенс не нарушал законы штата.
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