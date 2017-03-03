Townhall: Антироссийская истерия в Демпартии США «опасна для мира»

«Он (президент США Дональд Трамп - прим. Рамблер/новости) должен доходчиво разъяснить всем хоть отдаленно разумным американцам две вещи: постыдную примитивность теорий заговора, распространяемых демократами, и безрассудство, с которым те бросают вызов второй по мощи ядерной державе мира», - написал Кервик.

Колумнист также добавил, что главе Белого дома нужно объяснить, насколько несостоятельны обвинения демократов во «взломе выборов русскими хакерами». По его словам, жители 2600 американских округов проголосовали за Трампа добровольно, и никто в мире не мог бы их заставить. К версии о российском вмешательстве демократы прибегли в связи с сокрушительным поражением кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах, уверен Кервик.