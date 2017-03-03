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Townhall: Антироссийская истерия в Демпартии США «опасна для мира»
Истерия сторонников Демократической партии США по поводу гипотетических контактов администрации Белого дома с российскими спецслужбами угрожает международной безопасности. Президент США Дональд Трамп должен раз и навсегда покончить со «смехотворными утверждениями». С таким мнением выступил автор американского издания Townhall Джек Кервик.
«Он (президент США Дональд Трамп - прим. Рамблер/новости) должен доходчиво разъяснить всем хоть отдаленно разумным американцам две вещи: постыдную примитивность теорий заговора, распространяемых демократами, и безрассудство, с которым те бросают вызов второй по мощи ядерной державе мира», - написал Кервик.
Колумнист также добавил, что главе Белого дома нужно объяснить, насколько несостоятельны обвинения демократов во «взломе выборов русскими хакерами». По его словам, жители 2600 американских округов проголосовали за Трампа добровольно, и никто в мире не мог бы их заставить. К версии о российском вмешательстве демократы прибегли в связи с сокрушительным поражением кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах, уверен Кервик.
Сторонники Демократической партии неоднократно обвиняли «российских хакеров» в манипулировании общественным сознанием с целью помочь Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах. В Кремле эти обвинения называли необоснованными. Также команду Трампа в американской прессе часто обвиняют в контактах с российскими спецслужбами. В частности, с подобными обвинениями выступила 14 февраля газета The New York Times. Журналисты в своем материале ссылались на источники, знакомые с ситуацией. В частности, утверждалось, что экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн провел тайную встречу с российским послом в США Сергеем Кисляком. После публикации сообщений помощник президента подал в отставку. Также сообщалось о встречах с дипломатом, которые якобы провели зять главы США Джаред Кушнер и два советника по предвыборной кампании - Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. Доказательства якобы были основаны на прослушивании телефонных звонков американскими спецслужбами. Телеканал CNN предположил, что «Кисляк - высокопоставленный шпион». Трамп назвал эти сообщения «фейковыми новостями».
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