Совет ЕС одобрил отмену визового режима для Украины

«Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для граждан Украины», — говорится в документе.

По вопросу об отмене визового режима для украинцев теперь должен проголосовать Европарламент . После вступления в силу этих договоренностей владельцы биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на срок до 90 дней для туристических и деловых поездок.

Безвизовый режим будет распространяться на все страны–участницы ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Безвизовый режим не позволит украинским гражданам легально работать в ЕС.