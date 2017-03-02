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Совет ЕС одобрил отмену визового режима для Украины
Совет Европейского союза одобрил отмену виз для украинских граждан. Соответствующее решение публикуется на сайте ведомства.
«Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для граждан Украины», — говорится в документе.
По вопросу об отмене визового режима для украинцев теперь должен проголосовать Европарламент. После вступления в силу этих договоренностей владельцы биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на срок до 90 дней для туристических и деловых поездок.
Безвизовый режим будет распространяться на все страны–участницы ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Безвизовый режим не позволит украинским гражданам легально работать в ЕС.
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