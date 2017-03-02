Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Захарова попросила CNN перестать распространять ложь
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала телеканал CNN прекратить распространять ложные новости о российском после в США Сергее Кисляке, передает CNN.
"Господин Кисляк известный, уважаемый дипломат мирового класса... CNN обвиняет его в том, что он русский шпион... Хватит распространять ложные новости - это хороший совет для CNN", - сказала она.
Ранее CNN сообщил, что американские службы допускают работу Кисляка в качестве "высокопоставленного российского шпиона и вербовщика".
Оставить комментарий