Захарова попросила CNN перестать распространять ложь

"Господин Кисляк известный, уважаемый дипломат мирового класса... CNN обвиняет его в том, что он русский шпион... Хватит распространять ложные новости - это хороший совет для CNN", - сказала она.

Ранее CNN сообщил, что американские службы допускают работу Кисляка в качестве "высокопоставленного российского шпиона и вербовщика".