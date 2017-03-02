Бывший генпрокурор США сообщил о возвращении Обамы в политику

"Он идет. Он уже наготове", — заявил Холдер.

По его словам, они с Обамой обсуждали то, каким образом бывший президент может помочь Национальному комитету демократической партии США по перераспределению избирательных округов (National Democratic Redistricting Committee), который Холдер возглавил в прошлом году.

Экс-генеральный прокурор отметил, что Обама примет активное участие в работе комитета, конечная цель которого — укрепить позиции демократов в законодательных органах штатов и в Палате Представителей.

Действия комитета направлены на борьбу с так называемым джерримендерингом — процессом разграничения избирательных округов, при котором искусственным путем меняется соотношение политических сил, в данном случае в пользу республиканцев.

Борьбу с этим экс-генеральный прокурор называет "битвой за демократию".

Холдер отметил, что на промежуточных выборах в законодательные органы штатов в следующем году, по всей видимости, сохранится уже привычная схема.

"Но в случае с Трампом, я думаю, ситуация будет еще более гипертрофированной", — отметил он.