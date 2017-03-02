WSJ: администрация Трампа не исключает применения военной силы в отношении КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа изучает в настоящий момент возможные шаги в отношении Пхеньяна и не исключает применения против КНДР военной силы. Об этом сообщила в среду газета WSJ.

По ее данным, в ходе обсуждения стратегии Белого дома по отношению к КНДР рассматривается в том числе возможность применения "военной силы, а также смена режима" в этой стране.

В связи с этим газета напоминает, что Трамп ранее обещал помешать Пхеньяну завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной достичь берегов США. Как заявляют в КНДР, разработка такой ракеты находится уже на последней стадии.

Во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что по мнению Трампа, именно Пхеньян представляет "наибольшую непосредственную угрозу" для Вашингтона.