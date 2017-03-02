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Власти Канады разрешили сбивать пассажирские самолеты
Секретные документы, раскрывающие планы Канады по реагированию на атаки, подобные терактам 11 сентября в США, включают в себя сценарий, в котором военным истребителям придется сбивать захваченный террористами гражданский самолет. Об этом сообщает CBC.
Документы, попавшие в распоряжение издания, содержат точные данные о том, как военные, Королевская канадская конная полиция и правительство будут определять, когда именно нужно сбивать угнанный террористами лайнер.
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