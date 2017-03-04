Пелоси ответила Трампу на призыв расследовать ее «связи с Россией»

Дональда Трампа уличили в незнании дипломатического протокола и некомпетентности. Лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси заявила, что президент не отличает секретные политические встречи от официальных.

«Дональду Трампу неведома разница между официальной встречей, освещаемой прессой и закрытой секретной встречей, о которой его генпрокурор солгал под присягой», - написала она в Twitter

Ранее Трамп заявил, что Пелоси обманула общественность, сказав, что никогда не встречалась с российским послом Сергеем Кисляком . Газета Politico нашла фото 2010 года, где Пелоси сидит за столом переговоров с Кисляком во время визита Дмитрия Медведева в Вашингтон.

Таким образом Трамп пытался обратить против демократов их же «оружие».

В последнее время демократы США развернули охоту на ведьм: они обвиняют политиков-оппонентов во встречах с российскими дипломатами. Негласно подразумевается, что эти встречи предосудительны, секретны и несут угрозу интересам США.