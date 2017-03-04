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Пелоси ответила Трампу на призыв расследовать ее "связи с Россией"
Дональда Трампа уличили в незнании дипломатического протокола и некомпетентности. Лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси заявила, что президент не отличает секретные политические встречи от официальных.
«Дональду Трампу неведома разница между официальной встречей, освещаемой прессой и закрытой секретной встречей, о которой его генпрокурор солгал под присягой», - написала она в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что Пелоси обманула общественность, сказав, что никогда не встречалась с российским послом Сергеем Кисляком. Газета Politico нашла фото 2010 года, где Пелоси сидит за столом переговоров с Кисляком во время визита Дмитрия Медведева в Вашингтон.
Таким образом Трамп пытался обратить против демократов их же «оружие».
В последнее время демократы США развернули охоту на ведьм: они обвиняют политиков-оппонентов во встречах с российскими дипломатами. Негласно подразумевается, что эти встречи предосудительны, секретны и несут угрозу интересам США.
В феврале свой пост покинул советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Его «уличили» в том, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Сергеем Кисляком и якобы обсуждал с ним отмену санкций против России.
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