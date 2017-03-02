Объявлено новое место работы бывшего госсекретаря США Джона Керри

По его словам, опыт Керри чрезвычайно необходимо Фонду. «Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги», — подчеркнул Бернс, который некогда был заместителем Керри.

Сообщается, что бывший госсекретарь сосредоточится на проблемах решения международных конфликтов и вызовов в области охраны окружающей среды.

В середине февраля стало известно, что дипломат присоединится к преподавательскому составу Йельского университета. Выпускник Йеля 1966 года будет руководить проектом «Инициатива Керри», посвященным мировой политике.

Фонд Карнеги — частная, некоммерческая организация, своей основной задачей объявившая содействие сотрудничеству между странами. Был основан в 1910 году, назван по имени американского бизнесмена Эндрю Карнеги, 11 мая 1903 года выписавшего чек на 1,5 миллиона долларов для строительства Дворца мира. В Вашингтоне располагается головное отделение организации.