«Решение согласовано»: как скажется на экономике Украины отставка главы Нацбанка

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева намерена подать в отставку, рассказал RT источник в НБУ. Она уже сообщила об этом подчинённым и президенту Петру Порошенко , а также предоставила список претендентов на своё место. Уход главы НБУ может спровоцировать множество проблем. Трудности возникнут и с согласованием новой кандидатуры топ-чиновника с миссией МВФ , и со сбором в Верховной раде большинства голосов для его назначения. Всё это будет происходить на фоне очередного витка девальвации гривны. Какие сферы затронет кризис, вызванный грядущим увольнением Гонтаревой, — в материале киевского корреспондента RT.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева намерена подать в отставку, сообщил RT источник в НБУ.

«Она сообщила об этом своим подчинённым и некоторым руководителям банков. Насколько мне известно, это решение уже согласовано с президентом Петром Порошенко», — уточнил он. Более того, Гонтарева предложила Порошенко несколько вероятных кандидатур на своё место. Источник RT в администрации президента Украины дал понять, что в окружении главы государства готовы принять отставку.

Согласно требованиям украинского законодательства, назначить и уволить главу НБУ может только Верховная рада по представлению президента. Планируется, что этот вопрос парламент рассмотрит уже весной.

Наследие Гонтаревой

Валерия Гонтарева — одна из наиболее известных и противоречивых фигур, возглавлявших Национальный банк за всю историю независимой Украины. Под её руководством страна пережила огромные финансовые потрясения: девальвацию гривны с 11,8 до 27,2 грн за доллар, ликвидацию свыше 80 банков и национализацию крупнейшего финансового учреждения страны — «Приватбанка». Действия Гонтаревой регулярно вызывали критику.

Если рядовые граждане требовали от регулятора вмешаться и остановить девальвацию (на Украине введён плавающий курс), то бизнес обвинял главу НБУ в потере своих денег, которые остались на счетах обанкротившихся банков. По данным президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, речь идёт о потерях на сумму 330 млрд грн ($12 млрд).

«Пётр Порошенко назначил Валерию Гонтареву главой НБУ с одной целью: «очистить» банковскую систему от банков, связанных с Януковичем и бывшими его соратниками, а заодно — от банков тех владельцев, которые, с точки зрения Порошенко, были не совсем лояльны к власти. При этом, скорее всего, была поставлена цель перекроить банковскую систему таким образом, чтобы она была полностью под контролем Петра Порошенко. И адо сказать, Валерия Гонтарева очень успешно с этим справилась. На данный момент около 60% украинской банковской системы представляют госбанки, или, другими словами, банки под контролем президента Петра Порошенко», — считает Охрименко.

Теперь, по его мнению, Порошенко может напрямую влиять на работу всей банковской системы страны и фактически контролировать экономику Украины.

Валерии Гонтаревой за неполных три года работы доставалось и за её стиль. Самый громкий провал ожидал главу НБУ в Давосе в январе 2015 года, когда на экономическом форуме она появилась в уггах. Фотографии были опубликованы не только в украинских, но и в иностранных СМИ. Позднее она призналась, что в такой обуви в Давосе было удобно.

«Больше всего обижают враньё, перекручивание фактов, выдумки, манипулирование цифрами. Есть не только обидная критика, но и смешная. Вот, к примеру, Писарука ( Александр Писарук — бывший первый заместитель главы НБУ. — RT) назвали совдеповским старпёром, а меня — косноязычной алкашкой. Я согласилась с косноязычной, но сказала, что алкашка не годится, а Писарук согласился со старпёром, но не понял, почему совдеповский», — заявила Валерия Гонтарева в интервью Hubs.

Самый последний и громкий скандал связан с работой заместителя Валерии Гонтаревой — Екатерины Рожковой, записи общения которой с банкирами были выложены в интернет. На них слышно, как Рожкова обещает менеджменту и собственникам обанкротившегося сейчас «Платинум банка» Дмитрию Зинкову, Григорию Гуртовому и Борису Кауфману «стараться проталкивать нужные решения и договариваться». Рожкова работала в «Платинуме» до назначения в Нацбанк, поэтому плёнки и вызвали скандал. Но Валерия Гонтарева отказалась увольнять своего сотрудника. Не исключено, что все эти инциденты и заставили одну из самых влиятельных женщин на финансовом рынке страны подать в отставку.

Будущие конфликты

Увольнение Валерии Гонтаревой неминуемо приведёт сразу к нескольким кризисам. За отставкой последует кропотливая работа по согласованию новой кандидатуры с Международным валютным фондом. Переговоры с МВФ идут непросто. В прошлом году Украина так и не получила четвёртый транш на сумму $1 млрд, дискуссии о его выделении продолжаются до сих пор. МВФ требует от правительства разобраться с пенсионной реформой (дефицит пенсионного фонда в этом году составит 141,2 млрд грн, или $5,2 млрд), а также приступить к продаже земель сельскохозяйственного назначения. Украинские чиновники сопротивляются.

Вторая проблема — найти голоса для назначения нового главы НБУ.

Как ранее сообщал RT, сейчас в Верховной раде отсутствует пропрезидентская коалиция, поэтому для голосования надо привлекать представителей других фракций. Это может стоить денег или должностей.

«Мало найти человека, которого можно поставить на место главы НБУ. Потом его надо провести через парламент и утвердить в МВФ. А это прямо противоположные задачи. Потому что те люди, за которых может проголосовать Рада, будут вызывать аллергию в Международном валютном фонде.

Ведь потенциальному кандидату надо получить дополнительные голоса где-то в недрах коммерческих фракций или радикалов. В любом случае цена вопроса будет неприемлемой», — написал на своей странице в социальной сети Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса

В ближайший месяц НБУ может столкнуться с новой волной критики, что связано с неминуемой девальвацией гривны. Предприятия богатейшего бизнесмена страны Рината Ахметова — Енакиевский металлургический завод и «Краснодонуголь» останавливают производство из-за сложностей с доставкой угля. Блокаду ЛНР и ДНР объявили ветераны АТО и несколько народных депутатов, её поддерживают и обычные украинцы. Но если поставки не наладить, то экспорт металла может сократиться на 25% и отразиться на поступлениях валюты в страну. Доллар, по прогнозам финансистов, может вырасти до 30 грн. Сейчас он продаётся в среднем по 27,2 грн. Это автоматически приведёт к росту цен на продукты питания и топливо, что неминуемо скажется на падении уровня жизни населения.