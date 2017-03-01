Метро Киева связало с "происками Кремля" появление русской надписи на табло

Киевский метрополитен в шутку объяснил "рукой Кремля" использование в первый день весны русского языка вместо украинского для указания даты поездки пассажиров на электронных табло турникетов.

В среду пассажиры киевского метро заметили, что после использования жетона или прикладывания проездного к турникету на электронном табло название месяца поездки отображалось на русском языке. В киевском метро для обозначений используется только украинский и английский языки.

"Рука Кремля добралась к нашим турникетам. И вместо мелодичного "1 березня" сегодня мы все увидели "1 марта". Конечно, можно было подумать, что это рекламная акция украинской певицы Марты или почтение памяти Марты Черной из Украинской повстанческой армии (работала стенографисткой в оккупированном немцами Львове во время Великой Отечественной войны – ред.). Но нет, это таки "зрада" ("предательство" – ред.)", — сообщается в среду на странице киевского метрополитена в Facebook.