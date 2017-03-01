Главные события среды

Путина удивили претензии о царапинах на допинг-пробах

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не несут ответственности за царапины на допинг-пробах российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы главные темы встречи Путина и Трампа

Валентина Матвиенко. Президенты России и США в ходе личной встречи могли бы обсудить вопросы борьбы с терроризмом, а также восстановления отношений двух стран. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации

Опубликованы фото спецназа РФ в Сирии

В Сети опубликованы фотографии российских бойцов Сил специальных операций в Сирии. Военные запечатлены на фоне знаменитых достопримечательностей Пальмиры, сообщает портал defence.ru.

Киев готовит новый иск в ВТО против России

Украинские власти планируют направить третий иск против России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он коснется запретительных мер в отношении украинских продуктов питания. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Мыкольская. Ее слова передает газета «Зеркало недели».

«Туполев» показал макет нового бомбардировщика

Фото: avia.pro

В компании «Туполев» создали первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), который должен поступить на вооружение Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Лидер ИГ обратился к боевикам с прощальной речью

Главарь террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади обратился к своим сторонникам с прощальной речью и признал поражения в недавних столкновениях в иракском Мосуле. Об этом сообщает ABNA.

У жены Караченцова нашли алкоголь в крови

Людмила Поргина , жена актера Николая Караченцова, во время аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Life.

Суд предложил родным Фриске вернуть 21 миллион

Перовский суд Москвы, рассматривающий дело о судьбе собранных на лечение Жанны Фриске денег, предложил родственникам певицы внести на депозит суда 21,6 миллиона рублей на случай удовлетворения иска «Русфонда». Об этом сообщает РИА Новости.