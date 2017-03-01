Репетирующий речь в лимузине Трамп рассмешил интернет

Первая речь Дональда Трампа перед Конгрессом уже отгремела, а интернет по-прежнему полон шуток по поводу ролика, который, судя по всему, запечатлел репетицию президентом США своего исторического выступления. Видео, на котором Трамп на заднем сиденье лимузина как будто исполняет "рок-хит", появилось 28 февраля на страничке в Twitter журналиста телеканала NBC Брэдда Джаффи (Bradd Jaffy). Буквально за день оно набрало более 1,8 тысячи лайков, еще 1,3 тысячи пользователей Сети его "перепостили".

Американцы вовсю шутят по поводу того, что же так эмоционально декламировал Трамп. "Я достаточно хорош, я достаточно умен, и, черт побери, я нравлюсь людям", - придумал один из комментаторов.

"Он действительно читает, удивительно!", - иронизирует другой.

"Подготовка - это все. Именно поэтому у нас такой крутой президент", - восхищается Трампом его поклонница.

"А может, он просто проверяет домашку Бэррона (младшего сына - прим. "РГ")?", - по-доброму сострил еще один пользователь.

"Или разучивает песню?" - не унимаются подписчики блога.

Большинство теперь ждут, когда YouTube-канал Bad Lip Reading ("Плохое чтение по губам") предложит свой вариант озвучки ролика. Она обещает быть не скучной.