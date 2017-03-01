В США заявили, что РФ и Сирия по ошибке нанесли удар по арабской коалиции

Командующий международной операцией против ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что российские и сирийские самолеты по ошибке нанесли удар по силам арабской коалиции.

По его словам, удары были нанесены в окрестностях города Эль-Баб 28 февраля. Он добавил, что в результате ударов "были некоторые жертвы".

"Вчера российские самолеты и самолеты режима (властей Сирии — ред.) бомбили некоторые деревни, которые, как мне кажется, по их представлениям находились в руках ИГ. Но на самом деле это были некоторые подразделения сил арабской коалиции. Они (арабские силы — ред.) увидели, что ИГ ушла из этого района, и выдвинулись туда. Режим и Турция тоже продвигались там", — пояснил Таунсенд.

По его словам, ситуацию заметили американские военные советники, которые поддерживают арабские силы в этом районе. Американцы находились в 4-5 километрах от места происшествия, уточнил Таунсенд.

"Они увидели эти удары, стало ясно, что удары обрушились на некоторые позиции Сирийской арабской коалиции. Было сделано несколько быстрых звонков по каналам, созданным для избежания конфликтов, и русские признали, и перестали там вести бомбардировку", — сказал Таунсенд.

"Это происходит ежедневно в эфире, хотя и не каждый день на местах. Так что мы применили механизм по избежанию конфликтов, и он сработал", — пояснил американский генерал.

"Это очень сложная ситуация на поле битвы, где де-факто три армии и силы противника оказались вместе на одной территории. Это очень сложно и непросто", — заключил Таунсенд.

Россия неоднократно заявляла, что принимает решение по целям авиаударов в Сирии только после тщательной проверки развединформации. При этом сообщения о том, что ВКС РФ якобы наносят удары по гражданским объектам, никогда не находили подтверждений.

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