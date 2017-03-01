Сирийская армия выбила боевиков ИГ из исторической цитадели Пальмиры

Сирийская армия и союзные ей войска освободили историческую цитадель Пальмиры от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ), сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Армия вернула контроль над цитаделью в Пальмире и горной грядой на юго-западе. Теперь готовимся к штурму города", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, террористы с боями отступили с высоты, где находится цитадель после того, как армия заняла высоты над городом.