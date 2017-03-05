Супруга Фийона призвала мужа продолжить предвыборную кампанию

Супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопа призвала мужа не выходить из предвыборной гонки. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

Как передаёт издание, Фийон отметила, что её супруг должен «продолжать бороться до конца».

Ранее полиция провела обыски в доме Франсуа Фийона в Париже.

В конце января финансовой прокуратурой Франции была инициирована проверка сообщений по делу супруги Фийона Пенелопы. Согласно информации французских СМИ, c 1992 по 2002 год она якобы заработала €500 тыс. на посту помощницы члена парламента, получая зарплату из госфондов.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля, второй — 7 мая.