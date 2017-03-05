Ifop: более 70% французов хотят, чтобы Фийон покинул президентскую гонку

Более 70% французов хотят, чтобы кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон покинул президентскую гонку, сообщается в опубликованном в воскресенье опросе общественного мнения компании Ifop для французской газеты Journal du Dimanche.

"Опрос показывает, что 71% французских избирателей хотят, чтобы Фийон отказался от борьбы за президентство", — говорится в сообщении. В аналогичном опросе в середине февраля за выход Фийона из гонки высказались 65%.

Другой опрос по заказу французской радиостанции RMC показал, что только 25% хотят, чтобы Фийон продолжил участие в избирательной кампании.

Рейтинг Фийона снижается на фоне продолжающегося расследования о его причастности к растрате госсредств. Ранее полиция провела обыски в загородном особняке и парижском доме Фийона и его супруги Пенелопы.

Фийон 1 марта подтвердил факт вызова в суд по делу "Пенелопагейт", за которым может последовать обвинение в растрате госсредств. При этом сам политик заявил о своей невиновности.

Скандал вокруг супруги экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги с 1998 по 2002 год из фондов оплаты службы парламентариев.