Нурсултан Назарбаев сложил суперпрезидентские полномочия

В Казахстане перераспределена ответственность между ветвями власти

Парламент Казахстана в понедельник одобрил во втором, окончательном чтении внесение изменений в 23 статьи конституции страны. Нововведения направлены на повышение ответственности правительства и самого парламента — этим органам будет передан ряд полномочий, которые сейчас закреплены за президентом. Согласно официальной позиции Астаны, такие меры — признак зрелости государственной системы, которая более не нуждается в ручном и единоличном управлении. Впрочем, по мнению критиков, президент Казахстана намеренно снимает с себя ответственность за экономическую и социальную политику — две наиболее проблемные сферы.

«Разгрузить президента»

Казахстан не первая постсоветская страна, начавшая у себя конституционную реформу. Однако если к конституциям Таджикистана, Туркмении и Азербайджана в течение 2016 года были приняты поправки, укрепляющие власть президента, то в Казахстане, наоборот, идет процесс передачи части президентских полномочий правительству и парламенту.

В понедельник депутаты парламента страны на совместном заседании палат одобрили во втором, окончательном чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан». Инициатором изменений стал сам президент Нурсултан Назарбаев . Объясняя в конце прошлой недели суть своей инициативы, глава государства сказал, что «новый закон значительно усиливает роль парламента в государственных делах, в том числе при формировании правительства», самостоятельность которого повышается за счет «передачи полномочий по непосредственному управлению экономикой».

Состав правительства впредь будет формироваться при участии парламента.

При этом премьер-министр будет слагать полномочия не перед вновь избранным президентом, как сейчас, а перед вновь избранным Мажилисом (нижняя палата парламента). Лично президент сможет назначать всего трех министров — иностранных дел, внутренних дел и обороны.

Правительству передаются полномочия по утверждению госпрограмм, а также системы финансирования и оплаты труда бюджетников. Президент же лишается права отменять или приостанавливать действия актов правительства и премьер-министра. «Тем самым всю полноту ответственности за свои акты будет нести само правительство»,— пояснил глава администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков

Депутат Мажилиса от партии «Ак Жол» Екатерина Никитинская в беседе с “Ъ” особо отметила: «Теперь законы может принимать только парламент — президент отказался от этих полномочий». «Он оставил за собой лишь право устанавливать первоочередность принятия законов, а в остальном это дело парламента»,— сказала она. При этом депутат Мажилиса от Коммунистической народной партии Казахстана Айкын Коныров пояснил “Ъ”: по сути, парламент страны только теперь станет настоящим «органом законодательной власти». «Ранее за ним была закреплена лишь так называемая законодательная функция. Теперь же у нас будет больше полномочий, но и больше ответственности перед избирателями»,— подчеркнул он.

Временный поверенный в делах Казахстана в России Марат Сыздыков в ходе брифинга объяснил: «Страна достигла такого уровня развития, что есть возможность делегировать полномочия другим ветвям власти, а полномочия президента разгрузить». При этом дипломат уточнил, что речь идет лишь о переходе с «суперпрезидентской» на обычную президентскую форму правления.

Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты считают, что, передав часть полномочий парламенту и правительству, президент Казахстана не ослабил, а, наоборот, укрепил свое положение. «Ни одна из внесенных поправок не касается статуса президента,— пояснил “Ъ” политолог, специалист по Средней Азии Аркадий Дубнов.— Назарбаев по-прежнему управляет всем и вся, правительство и парламент, которые полностью управляются администрацией президента , не станут самостоятельными игроками. При этом он освободил себя от ответственности за социально-экономическую сферу, тем самым усилив свое положение».

Схожую точку зрения выразил и казахстанский эксперт, директор консалтинговой компании «Группа оценки рисков» Досым Сатпаев. «Я думаю, что перераспределение полномочий направлено на закрепление формулы “хороший царь — плохие бояре”,— предположил он в беседе с “Ъ”.— Если будут возникать проблемы в социально-экономической сфере, то мальчиками для битья будут правительство и парламент. А раньше решением таких вопросов нередко приходилось заниматься президенту».

Важная оговорка

Депутаты одобрили внесение изменений и в ст. 91 конституции Казахстана, которая никак не относится к перераспределению полномочий. По словам председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса, депутата от партии «Нур Отан» Нурлана Абдирова, отныне в ней будет сказано, что наряду с «унитарностью, территориальной целостностью республики и формой правления ни в каких случаях, даже путем пересмотра основного закона, не может быть изменена независимость Казахстана». Кроме того, в статье закрепляется неизменность «принципов, заложенных основателем независимого Казахстана, первым президентом республики елбасы, и его статус».

«Все, что сегодня мы построили и создали, построено на фундаменте, который заложен отцом—основателем нашего государства (Нурсултаном Назарбаевым.— “Ъ”),— пояснил Нурлан Абдиров.— Посмотрите, какие страсти бушуют за пределами нашего государства. Важно, чтобы в будущем ни у кого не возникло желания поменять фундамент, который позволяет нам столько лет развиваться». Напомним, 76-летний Нурсултан Назарбаев управляет страной с 1991 года.

По мнению политолога Аркадия Дубнова, внесение поправок в ст. 91 конституции Казахстана имеет скрытый смысл. «Говорить о дополнительной защите суверенитета после 25 лет независимости, конечно, странно. Однако в будущем эта оговорка даст возможность отказаться от нежелательных для Казахстана интеграционных инициатив по передаче части национальных полномочий наднациональным органам в рамках таких структур, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС.— “Ъ”)»,— пояснил эксперт.

В отличие от соседних государств, в Казахстане не стали выносить поправки к конституции на референдум, ограничившись общественными слушаниями и созданием рабочей группы. «Были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог прислать свои материалы»,— рассказал глава администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков.

При этом после волнений в социальных сетях и акций протеста в ряде регионов страны было решено отказаться от внесения поправки в ст. 26 конституции. В ее нынешней редакции говорится, что «иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» могут лишь граждане Казахстана. В качестве нововведения предлагалось наделить таким правом «каждого» человека. Граждане восприняли это как попытку легализации продажи сельскохозяйственных земель иностранцам, что вызвало шквал критики.