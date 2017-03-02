Началось разоружение повстанцев РВСК под контролем ООН

Миссия ООН в Колумбии начала контроль за процессом разоружения бойцов повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК, или FARC). Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик

По его словам, этот процесс займет три месяца и завершится 29 мая, спустя 180 дней после вступления в силу окончательного соглашения между правительством страны и повстанцами.

Проверять и регистрировать оружие, которое будет сложено в специальные контейнеры, будут 450 международных наблюдателей.

Процесс пройдет в 26 специальных зонах на территории страны, в которых бывших повстанцев будут готовить к возвращению к нормальной жизни. В эти зоны, по данным ООН, прибыли почти семь тысяч членов РВСК.

Мирный договор со второй попытки подписали 24 ноября 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри. В обновленный текст документа включены положения, предложенные различными заинтересованными сторонами. РВСК, в частности, должна будет заявить о своих активах, и из них будут выплачиваться компенсации пострадавшим от конфликта. Представители движения сохранят возможность избираться в различные органы власти.

За достижение соглашения с повстанцами, положившего конец длившейся 52 года и унесшей жизни свыше 200 тысяч человек гражданской войне, Сантон был удостоен Нобелевской премии мира.