Трамп пообещал найти "новых друзей" для США

Америка готова искать новых друзей и создавать новые партнерства, заявил президент США Дональд Трамп во время своего обращения к конгрессу, сообщает РИА Новости

«Америка готова найти новых друзей и создать новые партнерства там, где совпадают общие интересы», — сказал Трамп.

Также он рассказал, что не может позволить стране «стать убежищем для экстремистов». По его словам, власти принимают меры, чтобы защитить своих граждан от исламского терроризма. Президент добавил, что США готовы сотрудничать со странами против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).