Трамп назвал КНДР наибольшей непосредственной угрозой США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает наиболее серьезной угрозой безопасности США Северную Корею с ее ядерной программой и испытаниями баллистических ракет, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По его словам, Трамп назвал КНДР «наибольшей непосредственной угрозой». Такое заявление президент США сделал по итогам встречи с представителем госсовета Китая Яном Цзечи . Своего собеседника политик также призвал «работать по Северной Корее».

Как ранее сообщали «Известия», в ответ на испытательные пуски северокорейских баллистических ракет США решили разместить на территории Южной Кореи свою систему противовоздушной обороны THAAD, технические характеристики которой позволяют перехватывать ракеты в радиусе 200 км. Система будет установлена под Сеулом на земле, принадлежащей частной компании, которая получит за это компенсацию. Если THAAD действительно появится в Южной Корее, это станет первым случаем размещения этой новейшей системы ПВО за пределами Соединенных Штатов.