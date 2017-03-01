Столтенберг прокомментировал взрывы в Сербии

Генеральный секретарь НАТО выразил свои соболезнования в связи со взрывами на сербском заводе Минобороны. Заявление Столтенберга опубликовано на официальном сайте НАТО.

"Я опечален из-за взрывов на военном объекте в Крагуеваце, в Сербии, и выражаю соболезнования тем, кого затронуло это ЧП. Пока власти Сербии работают над установлением фактов этой трагедии, я передаю солидарность НАТО, Сербия является важным партнёром альянса", - сказал он.