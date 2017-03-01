WP сообщила, что ФБР собиралось заплатить автору "компромата" на Трампа

По данным издания, ФБР за несколько недель до выборов достигло соглашения с экс-сотрудником британской разведслужбы MI-6 Кристофером Стилом об оплате его услуг. Первоначально Стил работал на фирму, действовавшую в интересах кандидата-демократа Хиллари Клинтон и собиравшей компромат на Трампа, а затем оказался не у дел, и ФБР рассматривало возможности простимулировать Стила для дальнейшей работы. Это совпало по времени с заключением американских спецслужб о "российском влиянии" на выборы в США.

По данным газеты, в конечном итоге ФБР не заплатило Стилу, и общение между американской спецслужбой и экс-шпионом прекратилось после того, как доклад, составленный Стилом, просочился в СМИ. Сколько американские контрразведчики хотели заплатить британцу, не сообщается.

При этом Стил уже был известен ФБР, поскольку американская спецслужба раньше пользовалась его услугами при расследовании в отношении Международной футбольной федерации ФИФА. Ранее Стил работал над темами, связанными с Россией, уточняет издание.

Анонимный доклад, в котором утверждалось, что у России была на Трампа компрометирующая информация, опубликовал ресурс BuzzFeed. Позже газета Wall Street Journal написала, что доклад был составлен частной фирмой в области безопасности, которая базируется в Лондоне. В качестве автора был назван Стил.

В Кремле заявили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".