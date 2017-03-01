Кандидат на пост главы нацразведки США причислил Россию к главным угрозам

Кандидат на пост главы национальной разведки США Дэн Коутс назвал Россию, Китай и Северную Корею основными угрозами страны. Об этом он заявил во вторник, 28 февраля, в ходе своего выступления на слушаниях в Конгрессе по своей кандидатуре, передает Reuters.

«Стремление России утвердиться в мировой политике — это то, на что я смотрю с большой озабоченностью. Это то, к чему мы должны подходить с широко открытыми глазами и относиться со здоровой долей скептицизма», — отметил Коутс. Он также выступил за тщательное расследование любых попыток России повлиять на прошедшие президентские выборы.

В отношении Китая Коутс заявил, что это государство «продолжает свою активность в регионе». Речь идет о территориальных претензиях в Восточном и Южно-Китайском морях, передает ТАСС. В своей речи он также указал на провокации со стороны КНДР, проблему Ирана, конфликты в Сирии, Афганистане и в «других горячих точках».

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса на пост директора национальной разведки 7 января. Как отмечалось, он имеет глубокое понимание угроз национальной безопасности, стоящих в настоящее время перед США, и решений, необходимых для борьбы с ними.

Американские политические деятели неоднократно называли Россию угрозой США. 12 января такое мнение высказал Джеймс Мэттис во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения на должность министра обороны. 5 января сенатор-республиканец Линдси Грэм упрекнул Трампа в том, что тот осознает все внешние угрозы, за исключением тех, которые, исходят от Москвы.