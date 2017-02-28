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Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
Москва и Пекин воспользовались правом вето в Совете безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН), чтобы заблокировать введение санкций в отношении Сирии. В проекте резолюции, предложенном Великобританией и Францией, власти арабской республики обвинялись в применении отравляющих веществ. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме России и Китая, против проекта высказалась Боливия. От голосования воздержались Эфиопия, Египет и Казахстан. Санкции, которые были предусмотрены резолюцией, предполагали запрет на поставку вертолетов правительству, армии и государственным структурам Сирии. Постоянный представитель Великобритании Мэттью Райк обвинил российские власти в том, что они, по его мнению, покрывают преступления президента арабской республики Башара Асада. Позицию российской делегации постпред США Никки Хейли назвала «возмутительной».
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