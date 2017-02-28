Европарламент проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности

Причиной для данного решения стал скандал вокруг публикации кандидатом на пост президента Франции в своем твиттере фотографий, на которых, по ее словам, были запечатлены жертвы террористической группировки "Исламское государство"

Сообщается, что перед вступлением данного решения в силу оно должно быть утверждено в соответствующих инстанциях, после чего последует голосование на пленарном заседании, дата которого на данный момент не назначена.

Ле Пен убрала из твиттера фотографию убитого боевиками ИГ после критики в декабре 2015 года.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России