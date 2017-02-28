СБУ заявила о перехвате разговора главы ДНР о выгоде блокады Донбасса

В ведомстве рассказали, что разговор, о котором идет речь, касается торговой блокады Донбасса. По данным сотрудников СБУ, руководство ДНР заинтересовано в сохранении ситуации.

Как говорится в тексте официального сообщения, власти ДНР якобы планируют использовать возникшее положение для того, чтобы "национализировать" предприятия на своей территории.

Ранее сообщалось, что на Украине были задержаны 37 человек, напавших на участников блокады Донбасса.