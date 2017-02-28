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Газета.Ru

СБУ заявила о перехвате разговора главы ДНР о выгоде блокады Донбасса

СБУ заявила о перехвате разговора главы ДНР о выгоде блокады Донбасса
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Служба безопасности Украины сообщила о перехвате разговоров главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко с руководителем главы администрации ДНР Дмитрием Трапезниковым.
В ведомстве рассказали, что разговор, о котором идет речь, касается торговой блокады Донбасса. По данным сотрудников СБУ, руководство ДНР заинтересовано в сохранении ситуации.
Как говорится в тексте официального сообщения, власти ДНР якобы планируют использовать возникшее положение для того, чтобы "национализировать" предприятия на своей территории.
Ранее сообщалось, что на Украине были задержаны 37 человек, напавших на участников блокады Донбасса.
В мире
СБУ
Александр Захарченко
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