Европарламент проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности

Причиной для снятия неприкосновенности с Ле Пен стала публикация в аккаунте политика в Twitter фотографии жертв запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» . Однако решение комитета не вступит в силу до тех пор, пока оно не будет утверждено в соответствующих инстанциях. После этого на пленарном заседании пройдет голосование.

Марин Ле Пен участвует в выборах президента Франции, которые пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.