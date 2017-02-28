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Европарламент проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности

Европарламент проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности
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Глава французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен может лишиться неприкосновенности. Соответствующее решение принял комитет Европарламента по юридическим вопросам. Об этом сообщает агентство Reuters.
Причиной для снятия неприкосновенности с Ле Пен стала публикация в аккаунте политика в Twitter фотографии жертв запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Однако решение комитета не вступит в силу до тех пор, пока оно не будет утверждено в соответствующих инстанциях. После этого на пленарном заседании пройдет голосование.
Марин Ле Пен участвует в выборах президента Франции, которые пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.
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