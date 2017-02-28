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Европарламент проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности
Глава французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен может лишиться неприкосновенности. Соответствующее решение принял комитет Европарламента по юридическим вопросам. Об этом сообщает агентство Reuters.
Причиной для снятия неприкосновенности с Ле Пен стала публикация в аккаунте политика в Twitter фотографии жертв запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Однако решение комитета не вступит в силу до тех пор, пока оно не будет утверждено в соответствующих инстанциях. После этого на пленарном заседании пройдет голосование.
Марин Ле Пен участвует в выборах президента Франции, которые пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.
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