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ТАСС

РФ и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН с санкциями в отношении Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
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Проект резолюции в конце декабря распространили Великобритания и Франция. Предусмотренные им санкции включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и ОЗХО, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов.
Россия и Сирия сочли выводы комиссии неубедительными.
В проекте резолюции также прописаны адресные санкции в отношении ряда лиц и правительственных организаций, якобы причастных к химическим атакам.
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