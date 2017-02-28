РФ и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН с санкциями в отношении Сирии

Проект резолюции в конце декабря распространили Великобритания и Франция. Предусмотренные им санкции включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН ОЗХО , возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов.

Россия и Сирия сочли выводы комиссии неубедительными.

В проекте резолюции также прописаны адресные санкции в отношении ряда лиц и правительственных организаций, якобы причастных к химическим атакам.