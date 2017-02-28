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СБУ заявила о перехвате разговора главы ДНР о выгоде блокады Донбасса [date]
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Главные события вторника

Когда встретятся Путин и Трамп, кто виноват в аварии с Караченцовым и другие события дня
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Началась подготовка встречи Путина и Трампа

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что процесс подготовки к встрече президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом уже запущен. Об этом сообщает РИА Новости.
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На Украине начался штурм участников блокады Донбасса
Участники блокады Донбасса сообщили в Фейсбуке о начале штурма своих укреплений, есть раненые.
«Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце „16 добровольческого батальона“. Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше)», — говорится в сообщении.
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В Госдуме объяснили перенос Дня защитника Отечества

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В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на конец августа. Инициатором выступил депутат Иван Сухарев, сообщает RT.
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Россия пропустила убийц Ким Чен Нама
Сеул просил Москву перехватить четырех северокорейцев, подозреваемых в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, но Россия отказала из-за отсутствия доказательств, сообщает «Чунан ильбо».
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ООН отреагировала на признание паспортов ДНР и ЛНР в России
Признание Россией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не должно стать обстоятельством, которое может усложнить минский мирный процесс. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью газете «Коммерсант».
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Украина зафиксировала рекордное падение давления в газопроводах

Фото: facebook.com / Нафтогаз України

Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» — «Укртрансгаз» — заявила о рекордном падении давления в российской газотранспортной системе (ГТС) на главном пункте входа в украинскую ГТС. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».
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Виновницей аварии с участием Караченцова назвали его жену
Виновником ДТП, в котором пострадал актер Николай Караченцов, может быть признана его жена Людмила Поргина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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