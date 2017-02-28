Главные события вторника

Началась подготовка встречи Путина и Трампа

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что процесс подготовки к встрече президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом уже запущен. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине начался штурм участников блокады Донбасса

Участники блокады Донбасса сообщили в Фейсбуке о начале штурма своих укреплений, есть раненые.

«Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце „16 добровольческого батальона“. Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше)», — говорится в сообщении.

В Госдуме объяснили перенос Дня защитника Отечества

В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на конец августа. Инициатором выступил депутат Иван Сухарев , сообщает RT.

Россия пропустила убийц Ким Чен Нама

Сеул просил Москву перехватить четырех северокорейцев, подозреваемых в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, но Россия отказала из-за отсутствия доказательств, сообщает «Чунан ильбо».

ООН отреагировала на признание паспортов ДНР и ЛНР в России

Признание Россией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не должно стать обстоятельством, которое может усложнить минский мирный процесс. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью газете «Коммерсант».

Украина зафиксировала рекордное падение давления в газопроводах

Фото: facebook.com / Нафтогаз України

Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» — «Укртрансгаз» — заявила о рекордном падении давления в российской газотранспортной системе (ГТС) на главном пункте входа в украинскую ГТС. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

Виновницей аварии с участием Караченцова назвали его жену