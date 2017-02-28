Жители Донбасса ответили на заявление ООН о паспортах

ООН прокомментировали признание Россией паспортов ДНР и ЛНР. По мнению верховного комиссара Филиппо Гранди , «у людей должны быть документы», однако, по его словам, такое решение Москвы может осложнить Минский процесс. Опрошенные RT жители Донбасса усомнились в словах чиновника ООН.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди высказался относительно решения президента России Владимира Путина признать документы ДНР и ЛНР. Оценки коммисар давал аккуратно, однако заявил, что действия Москвы могут усложнить минский процесс.

«С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс», — сказал в интервью газете «Коммерсантъ» Гранди.

Впрочем, Гранди сразу оговорился: «Я не говорю, что это (признание документов ДНР и ЛНР. — RT) такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования».

На этом фоне комиссар отметил, что временная легализация документов в России не может быть отождествлена с нансеновскими паспортами — международными удостоверениями для беженцев. Ведь, по его словам, их выдавала Лига Наций лицам без гражданства.

Осознание есть — решения нет

В Донбассе выразили недоумение такой постановкой вопроса в ООН. По мнению жителей непризнанных республик, указ Путина вернул их в правовое поле, чего им пока не обеспечил минский процесс.

«За эти три года минский процесс далеко не продвинулся, а жизнь в Донбассе идёт своим чередом: люди рождаются, умирают, заключают брак, разводятся, достигают совершеннолетия, получают образование и т.д. Ни Украина и до не давнего времени ни одна страна в мире не признавали легальность документов, фиксирующих эти события.

С точки зрения международного права, этих событий как бы не было, а люди Донбасса жили в каком-то правовом вакууме — не могли реализовать свои права и свободы за его пределами.

Решение руководства России признать легальными подобные документы действительно мотивировано защитой прав и свобод человека, поскольку никакое другое государство не столкнулось с таким количеством обращений за помощью от жителей Донбасса», — рассказал RT Владимир из Луганска.

Собеседник RT считает, что в ООН понимают значимость указа Путина, но не могут оценить всю остроту назревшей проблемы.

«Конечно, обнадёживает, что на таком высоком уровне в ООН есть понимание важности наличия у миллионов людей, живущих в Донбассе, официально признаваемых документов, подтверждающих их гражданские права и обязанности, их юридический, гражданский статус. Однако всю остроту проблемы, думаю, там не понимают или не хотят понимать, иначе бы уже были приняты конкретные действия по её решению», — подчеркнул собеседник RT.

Россия знает лучше

Несмотря на осторожность реакции представителя ООН, некоторые жители самопровозглашённых республик считают решение России первым шагом на пути признания региона.

«Я думаю, что, не смотря на негативные отзывы, это первый серьёзный шаг к признанию наших республик. И очень сомневаюсь в том, что позже появится указ об отмене признания документов», — говорит Виктор из Луганска.

Отметив, что представители ООН бывают в Донбассе и осведомлены и проблемах его жителей, он, однако, подчеркнул, что только Россия оказывает реальную помощь.

«В принципе, представители ООН находится здесь постоянно и очень много знают о проблемах и потребностях жителей республик. Но, конечно же, Россия гораздо больше понимает и знает. И в отличие от ООН она уже помогает, принимая беженцев, присылая гуманитарную помощь и признавая наши документы», — подытожил Виктор.

Его мнение поддерживает и жительница Енакиево Татьяна: «Ни одна страна, кроме России, не в состоянии понять и помочь решить наши проблемы. О каком бы понимании ни говорили в ООН или других международных организациях, только Россия действительно помогает и пытается остановить боевые действия в Донбассе. Принимая беженцев из нашего региона, Россия, как никто другой, из первых уст узнаёт о происходящем».

Из гуманитарных соображений

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал распоряжение о признании документов жителей ряда районов Донбасса действительными на территории Российской Федерации. В документе подчёркивается, что решение было принято в строгих рамках принципов международного гуманитарного права и направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина.

В перечень документов, которые временно признаются действующими на территории России, входят удостоверения личности, документы об образовании и о квалификации, свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств. Также жителям Донбасса разрешается беспрепятственный въезд на территорию России.

Гуманитарную подоплёку решения отметил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Этот указ никоим образом не идёт вразрез с международным правом и не ведёт к нарушениям международного права. Вы знаете, что это, собственно, де-юре выравнивание ситуации и того, что было де-факто, просто признание. Потому что по гуманитарным соображением это необходимо делать», — сказал Песков.

Он также отметил, что из-за блокады Донбасса официальным Киевом сотни людей не имеют возможности оформить паспорта, проездные документы, водительские права и продлить их.

Страхи Киева

Распоряжение российского лидера глава Украины Пётр Порошенко уже назвал нарушением минских договорённостей, уведомив об этом Вашингтон. C официальной реакцией на указ выступило американское посольство в Киеве.

Russian recognition of documents from separatist "republics" troubling and inconsistent with agreed goals of Minsk — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 февраля 2017 г. «Признание Россией документов сепаратистских «республик» вызывает тревогу и противоречит целям Минских соглашений», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.