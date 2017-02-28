На Украине начался штурм участников блокады Донбасса

Участники блокады Донбасса сообщили в Фейсбуке о начале штурма своих укреплений, есть раненые.

"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальона". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута", - говорится в сообщении.

В конце января украинские радикальные активисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Через неделю был перекрыт железнодорожный переезд у города Бахмут в ДНР. После этого блокаду объявили бессрочной. Свои действия участники блокады объяснили борьбой с контрабандой.

Служба безопасности Украины осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Полиция попыталась разблокировать железную дорогу в Донбассе, правоохранители применяли дубинки и слезоточивый газ, но разогнать активистов не удалось.

Из-за блокады Донбасса на Украине начались перебои с поставками угля антрацитовой группы. Власти страны были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов.