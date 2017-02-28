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Украинский флот "усилится" списанными в утиль кораблями НАТО
Власти Украины планируют купить списанные военные корабли стран Североатлантического альянса (НАТО). С таким заявлением выступил командующий Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко. Его слова передает «5 канал».
«Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась, не могу называть страны, потому что не имею права, из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу», — заявил Воронченко.
Как отметил представитель министерства обороны Украины, Киев может получить корабли «по определенным схемам оплаты». По словам Воронченко, закупка подержанных кораблей может решить проблему комплектации ВМС Украины.
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