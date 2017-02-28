Украинский флот «усилится» списанными в утиль кораблями НАТО

«Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась, не могу называть страны, потому что не имею права, из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу», — заявил Воронченко.

Как отметил представитель министерства обороны Украины, Киев может получить корабли «по определенным схемам оплаты». По словам Воронченко, закупка подержанных кораблей может решить проблему комплектации ВМС Украины.