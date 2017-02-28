Ядерные силы США готовятся к войне в Европе

В феврале военные США провели масштабные учения. Они проработали сценарий конфликта в Европе, который перерос в ядерную войну, сообщает газета «Известия».

Какая страна выступала в роли условного противника, не сообщается. На учениях отрабатывалась реакция на угрозы во всех зонах ответственности стратегического командования. Отмечается, что учения стратегических сил проходили параллельно с командно-штабными учениями, на которых военные отрабатывали планы защиты союзников с применением обычных вооружений.

Известно, что сценарий предполагал перерастание гибридного конфликта в глобальный с применением ядерного оружия.

Отмечается, что это были самые масштабные учения стратегических ядерных сил за последние годы. По мнению экспертов, это может быть ответом на учения российских ядерных сил, которые прошли в прошлом году.