Трамп исключит Ирак из списка стран в новом иммиграционном указе

Ирак будет исключен из списка стран в новом иммиграционном указе президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников.

По словам четырех собеседников агентства, такое решение было принято под давлением Пентагона госдепартамента . Ведомства убедили Белый дом исключить Ирак из списка в связи с его ключевой ролью в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Ожидается, что Трамп подпишет новый указ уже в среду, 1 марта.

Напомним, предыдущий указ Трампа о защите США от терроризма, предусматривающий ужесточение правил въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, был заблокирован судом и апелляция не дала результата.