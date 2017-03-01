Далее:
Главное сейчас
Известия

Трамп исключит Ирак из списка стран в новом иммиграционном указе

Ирака не будет в новом иммиграционном указе США
Фото:
Ирак будет исключен из списка стран в новом иммиграционном указе президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников.
По словам четырех собеседников агентства, такое решение было принято под давлением Пентагона и госдепартамента. Ведомства убедили Белый дом исключить Ирак из списка в связи с его ключевой ролью в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Ожидается, что Трамп подпишет новый указ уже в среду, 1 марта.
Напомним, предыдущий указ Трампа о защите США от терроризма, предусматривающий ужесточение правил въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, был заблокирован судом и апелляция не дала результата.
Еще 29 источников
В мире США
Исламское государство Госдеп США Пентагон
Дональд Трамп
Оставить комментарий

Известия: последние новости