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Трамп исключит Ирак из списка стран в новом иммиграционном указе
Ирак будет исключен из списка стран в новом иммиграционном указе президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников.
По словам четырех собеседников агентства, такое решение было принято под давлением Пентагона и госдепартамента. Ведомства убедили Белый дом исключить Ирак из списка в связи с его ключевой ролью в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Ожидается, что Трамп подпишет новый указ уже в среду, 1 марта.
Напомним, предыдущий указ Трампа о защите США от терроризма, предусматривающий ужесточение правил въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, был заблокирован судом и апелляция не дала результата.
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