Клинтон раскритиковала Трампа

Хиллари Клинтон призвала Дональда Трампа решить проблему роста преступлений на почве ненависти в США. Такое обращение бывшая госсекретарь сделала в своем аккаунте в Twitter . «При росте угроз и преступлений на почве ненависти мы не должны призывать @POTUS (один из твиттер-аккаунтов Трампа — Рамблер/новости) действовать. Он должен сам встать на защиту граждан и высказаться», — написала Клинтон.

With threats & hate crimes on rise, we shouldn't have to tell @POTUS to do his part. He must step up & speak out.https://t.co/QKKyXyuqNM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 27 февраля 2017 г.

Кроме того, Клинтон высказалась против мер, принятых американским президентом в области миграционной политики. По мнению политика, решения Трампа направлены на запугивание населения, но не повышает уровень безопасности страны. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что критические высказывания в прессе в его адрес инициируются сторонниками проигравшей на президентских выборах Хиллари Клинтон, чтобы скрыть ее многочисленные ошибки во время предвыборной гонки.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий временный запрет на въезд граждан из Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Кроме того, одним из пунктов указа по ужесточению миграционных мер является строительство стены на границе с Мексикой. Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что в случае победы на выборах депортируют из США 11 миллионов нелегальных мигрантов.