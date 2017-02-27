Трамп: я не звонил в Россию десять лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не звонил в Россию» на протяжении последних десяти лет.

Как сообщает РИА Новости, журналисты спросили Трампа об его отношении к назначению специального прокурора «по России».

Американский лидер на данный вопрос не ответил, однако повернулся к бизнесменам и сказал: «Я не звонил в Россию десять лет».

Ранее Трамп назвал фейковыми новостями слухи о его связях с Россией.