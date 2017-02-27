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Трамп: я не звонил в Россию десять лет
Президент США Дональд Трамп заявил, что «не звонил в Россию» на протяжении последних десяти лет.
Как сообщает РИА Новости, журналисты спросили Трампа об его отношении к назначению специального прокурора «по России».
Американский лидер на данный вопрос не ответил, однако повернулся к бизнесменам и сказал: «Я не звонил в Россию десять лет».
Ранее Трамп назвал фейковыми новостями слухи о его связях с Россией.
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