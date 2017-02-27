Под Донецком вспыхнули ожесточенные бои

Под Донецком и Докучаевском вспыхнули ожесточенные бои. Об этом сообщает портал «Русская весна».

«Около 16.10 начался бой с применением бронетехники, минометов и артиллерии в окрестностях Аэропорта, поселка Спартак и Ясиноватского блокпоста», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после этого под Докучаевском завязался еще один бой. ВСУ обстреливают территории, подконтрольные ДНР, с применением крупнокалиберного стрелкового оружия и минометов.