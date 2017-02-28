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Сослуживца Захарченко уволили в связи с утратой доверия
Начальник управления "Ф" антикоррупционного главка МВД Дмитрий Катков был уволен в связи с утратой доверия еще в октябре прошлого года, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во вторник издание "РБК" сообщило со ссылкой на собственные источники, что Катков был уволен из МВД в связи с тем, что не задекларировал квартиры в Черногории.
"В октябре 2016 года было принято решение об увольнении Дмитрия Каткова — начальника управления "Ф" ГУЭБиПК МВД России в связи утратой доверии. Соответствующий приказ был подписан 17 октября 2016 года", — сказала Волк.
В прошлом году представитель сообщала, что в отношении Каткова была назначена служебная проверка после того, как у его сослуживца из антикоррупционного главка — полковника Захарченко — уличили в коррупции. Тогда причиной проверки стала незадекларированная недвижимость за рубежом. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал в интервью НТВ, что был уволен один из руководителей ГУЭБиПК, однако не уточнил, кто именно.
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