Сослуживца Захарченко уволили в связи с утратой доверия

Начальник управления "Ф" антикоррупционного главка МВД Дмитрий Катков был уволен в связи с утратой доверия еще в октябре прошлого года, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк

Во вторник издание "РБК" сообщило со ссылкой на собственные источники, что Катков был уволен из МВД в связи с тем, что не задекларировал квартиры в Черногории.

"В октябре 2016 года было принято решение об увольнении Дмитрия Каткова — начальника управления "Ф" ГУЭБиПК МВД России в связи утратой доверии. Соответствующий приказ был подписан 17 октября 2016 года", — сказала Волк.