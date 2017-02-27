Депутат Савченко предложила украинцам последовать за Крымом

Гражданам Украины стоит последовать примеру жителей Крыма - с таким заявлением выступила депутат Государственной думы Светлана Савченко. Ее слова передает РИА Новости

«Есть народ Крыма, который сделал свой выбор (в 2014 году на референдуме – Рамблер/новости), вернулся домой, вернулся в страну, с которой был связан столетиями, и свое будущее связывает только с этой страной — Россией. На мой взгляд, люди, которые проживают на Украине, должны серьезно подумать над выбором крымчан и последовать за ними», - заявила Светлана Савченко.

Социологической опрос, проведенный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), выявил, что число крымских татар, желающих уехать жить на Украину, равняется 0%. 82% респондентов выразили желание остаться на полуострове, еще 10% хотели бы переехать в другой населенный пункт Крыма. 2% участников исследования заявили, что хотели бы поменять место жительства и переехать в другой регион России.

27 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что украинские власти разработали план по возвращению Крыма под контроль Киева.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.