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США допустили «другие возможности» воздействия на КНДР

США допустили «другие возможности» воздействия на КНДР
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Соединённые Штаты не исключают «другие возможности» воздействия на КНДР, помимо санкций. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя Госдепартамента Марк Тонер.
«Мы очень обеспокоены эскалацией действий Северной Кореи — продолжающимися испытаниями и расширением программы вооружений. Это доходит до того, что мы должны рассматривать и другие альтернативы», — цитирует РИА Новости Тонера.
По его словам, США сосредоточены на «реализации санкций до наибольшей возможной степени», однако страна «должна рассматривать и другие возможности».
При этом представитель Госдепа не уточнил, идёт ли речь о военных мерах против КНДР.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал использовать все возможности для сдерживания КНДР.
6 марта КНДР провела пуски четырёх ракет, предположительно нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Позднее в КНДР заявили, что провели ракетные учения нанесения ударов по американским военным базам в Японии.
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