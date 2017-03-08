США допустили «другие возможности» воздействия на КНДР

Марк Тонер. Соединённые Штаты не исключают «другие возможности» воздействия на КНДР, помимо санкций. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя Госдепартамента

«Мы очень обеспокоены эскалацией действий Северной Кореи — продолжающимися испытаниями и расширением программы вооружений. Это доходит до того, что мы должны рассматривать и другие альтернативы», — цитирует РИА Новости Тонера.

По его словам, США сосредоточены на «реализации санкций до наибольшей возможной степени», однако страна «должна рассматривать и другие возможности».

При этом представитель Госдепа не уточнил, идёт ли речь о военных мерах против КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал использовать все возможности для сдерживания КНДР.

6 марта КНДР провела пуски четырёх ракет, предположительно нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Позднее в КНДР заявили, что провели ракетные учения нанесения ударов по американским военным базам в Японии.