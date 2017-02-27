Подтверждена подлинность голоса главы НАТО на записи пранкеров

Исследование американского разведывательного агентства VIP Protective Services Inc. доказало, что голос на записи пранкеров Лексуса и Вована принадлежит генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу . Об этом сообщает Life

Ранее издание опубликовало запись розыгрыша Столтенберга, которому от имени президента Украины позвонили пранкеры Лексус и Вован.

Специалисты американского агентства провели анализ двух голосов – Столтенберга и мужчины на записи. Согласно результатам, неизвестный голос принадлежит главе НАТО.

«В ходе проведения моего акустического анализа я рассмотрела несколько звуковых сигналов, или особенностей человеческого голоса. Некоторые из этих особенностей были также рассчитаны и сравнены путём спектрографического анализа и частотного анализа голосов, были исследованы спектрографические, слуховые, тоновые и словесные особенности голоса. Моё мнение, основанное на моём образовании, обучении и более чем двадцати годах опыта, заключается в том, что известный и неизвестный спикеры являются одним и тем же человеком», - заявила сотрудница компании Owen Forensic Services Дженнифер Э. Оуэн.