Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Сенат США утвердил миллиардера Росса министром торговли
Верхняя палата конгресса США утвердила инвестора-миллиардера Уилбура Росса на пост главы министерства торговли страны, переадет Reuters.
Отмечается, что за 79-летнего Росса проголосовали 72 сенатора, в то время как против - 27.
Уилбур Росс известен как специалист по покупке обанкротившихся компаний с последующей оптимизацией их бизнеса для перепродажи. Согласно журналу Forbes, состояние Росса составляет $2,5 миллиарда.
Ранее сообщалось, что комитет сената США утвердил кандидатуру Уилбура Росса на пост главы министерства торговли.
Оставить комментарий