Сенат США утвердил миллиардера Росса министром торговли

Верхняя палата конгресса США утвердила инвестора-миллиардера Уилбура Росса на пост главы министерства торговли страны, переадет Reuters.

Отмечается, что за 79-летнего Росса проголосовали 72 сенатора, в то время как против - 27.

Уилбур Росс известен как специалист по покупке обанкротившихся компаний с последующей оптимизацией их бизнеса для перепродажи. Согласно журналу Forbes, состояние Росса составляет $2,5 миллиарда.

Ранее сообщалось, что комитет сената США утвердил кандидатуру Уилбура Росса на пост главы министерства торговли.