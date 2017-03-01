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ДНР и ЛНР вводят внешнее управление на украинских предприятиях
Украинские предприятия, находящиеся на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, переходят под внешнее управление властей ДНР и ЛНР.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление», - заявил собеседник агентства.
В правительстве ЛНР подтвердили информацию о вводе внешнего управления.
«Вводится внешний администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики», - сказал источник.
Ранее сообщалось, что власти ДНР и ЛНР с 1 марта намерены ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях, находящихся на территории республик, если не будет снята блокада Донбасса.
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