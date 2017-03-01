ДНР и ЛНР вводят внешнее управление на украинских предприятиях

Украинские предприятия, находящиеся на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, переходят под внешнее управление властей ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление», - заявил собеседник агентства.

В правительстве ЛНР подтвердили информацию о вводе внешнего управления.

«Вводится внешний администратор от государства ЛНР, и налоги будут поступать в бюджет республики», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что власти ДНР и ЛНР с 1 марта намерены ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях, находящихся на территории республик, если не будет снята блокада Донбасса.