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На Запорожской АЭС остановлен второй энергоблок

На Запорожской АЭС остановлен второй энергоблок
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Энергоблок Запорожской АЭС отключили на Украине сегодня в три часа ночи по московскому времени. Об этом сообщает сайт «Энергоатома».
«Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком, по балансовому ограничению», - заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что реакторную остановку начали переводить в режим «горячий останов».
Сейчас на АЭС работают 4 реактора из 6. Энергетики говорят, что радиационный фон в окрестностях атомного объекта соответствует норме.
Запорожская АЭС – самая большая и мощная станция, построенная на территории Украинской ССР. Энергоблоки запущены в 80-90 годы.
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