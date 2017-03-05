На Запорожской АЭС остановлен второй энергоблок

Энергоблок Запорожской АЭС отключили на Украине сегодня в три часа ночи по московскому времени. Об этом сообщает сайт «Энергоатома»

«Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком, по балансовому ограничению», - заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что реакторную остановку начали переводить в режим «горячий останов».

Сейчас на АЭС работают 4 реактора из 6. Энергетики говорят, что радиационный фон в окрестностях атомного объекта соответствует норме.

Запорожская АЭС – самая большая и мощная станция, построенная на территории Украинской ССР. Энергоблоки запущены в 80-90 годы.