CNN: Трамп согласился изучить телефоны членов Белого дома в поисках утечек

Президент США Дональд Трамп лично дал согласие на изучение телефонов сотрудников Белого дома в поисках утечек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее телеканал сообщил, что пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на одном из совещаний потребовал от сотрудников аппарата Белого дома предоставить свои телефоны, чтобы их могли досмотреть компетентные органы. На встрече присутствовал юрисконсульт Белого дома, уточняет канал.

Ранее Трамп неоднократно выражал возмущение тем, что внутренняя "кухня" Белого дома постоянно описывается в прессе, причем авторы утечек ссылаются на близость к Трампу. Содержание утечек серьезно варьировалось — от заявлений неназванных представителей разведсообщества, будто окружение Трампа "общалось с российской разведкой", что в Москве категорически опровергли, до предположений, что Трамп проводит вечера в своих жилых комнатах в Белом доме за просмотром телевизора в халате. Это последнее утверждение также удостоилось отдельного опровержения от Спайсера, который заявил, что у президента-миллиардера нет халата.